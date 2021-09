So hat der Kreis Reutlingen gewählt

Wie hat der Kreis Reutlingen am Sonntag bei der Bundestagswahl abgestimmt? Welche Partei hat in Ihrer Gemeinde die Nase vorn? Die Ergebnisse zeigen wir in dieser Übersicht.















Link kopiert

Reutlingen – Wie hat der Kreis Reutlingen bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt? In diesem Beitrag zeigen wir, welche Partei im Kreis wie viele Zweitstimmen geholt hat, wer die Gewinner und Verlierer der Bundestagswahl sind und wer bei den Direktkandidaten die Nase vorn hat.

Das Ergebnis zeigt den aktuellen Stand bei der Auszählung der Stimmzettel – sowohl Erst- und Zweistimmen als auch die Gewinne und Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017. Zunächst zeigen wir die Zweitstimmenanteile der bislang im Bundestag vertretenen Parteien im Kreis Reutlingen, einschließlich Gewinnen und Verlusten verglichen mit der letzten Bundestagswahl:

Im Kreis Reutlingen liegt der Wahlkreis Reutlingen. In den Wahlkreisen werden die direkt gewählten Bundestagsabgeordneten per Erststimme bestimmt.

Wir sammeln an dieser Stelle auch die Ergebnisse in den einzelnen Gemeinden im Kreis Reutlingen. Im Dropdown können Sie die gewünschte Gemeinde auswählen und kommen per Klick direkt zur Ergebnisseite.

Das Ergebnis erscheint, sobald die Stimmzettel ausgezählt wurden – sowohl die Stimmanteile der Parteien sowie der Direktkandidaten als auch die Gewinne und Verluste im Vergleich zur letzten Wahl. Hier geht es zu allen aktuellen Ergebnissen der Bundestagswahl in Baden-Württemberg.