Ein Mann wird von mehreren Autos auf einer Bundesstraße in Balingen erfasst und stirbt noch am Unfallort. Die Polizei findet heraus, dass ein beteiligter Fahrer offenbar weitergefahren ist.

Ein 82-jähriger Fußgänger ist bei Balingen von mehreren Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann ging abends im Dunkeln am rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 463 entlang, als ihn mehrere Fahrzeuge erfassten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann geriet gegen 17.40 Uhr auf dem Weg Richtung Weilstetten unter eines der Autos und konnte erst mit einem Abschleppfahrzeug und mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Beteiligter Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle

Für die Polizei ergaben sich Hinweise auf ein weiteres Fahrzeug, das an dem Unfall am Freitag möglicherweise beteiligt war, sich aber nicht mehr an der Unfallstelle befand. Intensive Ermittlungen führten am späten Abend zu einem Fahrzeughalter in Balingen. An dessen Auto wurden entsprechende Spuren und Beschädigungen festgestellt. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07433/2640 zu melden.