8 Der Jubel bei den VfB-Anhängern kannte am letzten Spieltag der Vorsaison keine Grenzen, als Wataru Endo gegen Köln den Siegtreffer erzielte und Stuttgart den Klassenverbleib sicherte. Foto: WITTERS/JoergHalisch

Kann der VfB Stuttgart die Geschichte wiederholen, am letzten Spieltag den Verbleib in der 1. Bundesliga zu sichern? Und wo lässt sich das Finale der Bundesliga außerhalb des Stadions verfolgen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der 34. und letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat es in diesem Jahr wirklich in sich. Noch ist das Rennen um die Meisterschaft nicht entschieden. Kann Borussia Dortmund die Schale endlich wieder einmal in den Ruhrpott holen oder reißen die Münchner Bayern den Titel doch zum elften Mal in Folge noch an sich?