11 VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez im Duell mit dem Augsburger Keeper. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Der VfB Stuttgart hat mit 4:1 gegen den FC Augsburg gewonnen. In der zweiten Halbzeit lässt das Matarrazo-Team sogar noch einige Großchancen für einen höheren Sieg liegen.

Stuttgart - Aufsteiger VfB Stuttgart hat nach drei Spielen ohne Erfolg mit einem Sieg beim FC Augsburg Kurs auf die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga genommen.

Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo gewann am Sonntag bei den Augsburgern mit 4:1 (2:0) durch die Tore von Nicolas Gonzalez in der 10. Minute per Foulelfmeter, Silas Wamangituka (29.), Gonzalo Castro (61.) und Daniel Didavi (87.). Für die Gastgeber traf Marco Richter (46.), in der 76. Minute musste der 23-Jährige nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

In der Tabelle zogen die Stuttgarter mit 21 Punkten an der Mannschaft von Coach Heiko Herrlich vorbei auf Rang zehn. Die Augsburger (19) sind nun seit 13 Bundesliga-Heimspielen gegen einen Aufsteiger sieglos und stellten damit den Negativrekord des VfL Bochum ein.