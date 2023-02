1 Das Freitagsspiel am 22. Spieltag: Borussia Mönchengladbach zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Foto: Vitalii Vitleo / shutterstock.com

Am 22. Spieltag trifft der 1. FSV Mainz 05 im Freitagsspiel auf Borussia Mönchengladbach. Welche weiteren Spiele am Wochenende in der 1. Bundesliga stattfinden und wo Sie die Partien verfolgen können, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.

22. Spieltag: Die Spiele heute 1. Bundesliga

Der 22. Spieltag zusammengefasst (Highlights)

Im Freitagsspiel treffen der Tabellen-achte und der Tabellen-neunte aufeinander. Samstags kämpfen um die oberen Tabellenplätze der RB Leipzig und die Eintracht Frankfurt. Im Samstagabendspiel empfängt der FC Schalke 04 den VfB Stuttgart. Sonntags treffen die Bayern auf die Mannschaft des 1. FC Union Berlin.

TV-Übertragung: Wo kommt die Bundesliga im Fernsehen?

Freitag: Die Übertragungsrechte hat DAZN. SAT.1 überträgt die Relegation und den Supercup.

Samstag: Sky überträgt die Spiele um 15.30 Uhr, die Konferenz und das Spiel um 18:30 Uhr.

Sonntag: Die Spiele um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr werden auf DAZN übertragen.

Hier finden Sie die Zusammenfassungen der Spiele

Samstag: Die Zusammenfassungen der Spiele um 15:30 Uhr gibt es ab 18:30 Uhr in der ARD. Um 23 Uhr können Sie im ZDF ebenfalls die Zusammenfassungen anschauen.

Sonntag: Die ARD überträgt abends wieder die Höhepunkte, Sport1 zeigt die Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsspiele.

Montag: ARD, ZDF und Sport1 stellen digitale Highlight-Clips der 1. und 2. Bundesliga zur Verfügung.

So sieht die aktuelle Tabelle aus

