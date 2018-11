Bundesliga-Ansetzungen Die neuen Spieltermine des VfB Stuttgart stehen fest

Von red/ dpa 07. November 2018 - 12:23 Uhr

Die DFL hat die Spieltage 15 bis 21 termingenau terminiert. Der VfB Stuttgart startet im heimischen Stadion in der Rückrunde. Alle VfB-Spieltage im Überblick.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim und der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München eröffnen am 18. Januar die Bundesliga-Rückrunde. Für den VfB Stuttgart geht es erst am Samstag, 19. Januar beim Heimspiel gegen Mainz 05 nach der Winterpause weiter.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat nun die Ansetzungen der Spieltage 15 bis 21 veröffentlicht. Die beiden letzten Heimspiele in diesem Kalenderjahr gegen Hertha BSC (15. Dezember, 15.30 Uhr) und den FC Schalke 04 (22. Dezember, 15.30 Uhr) bestreitet der VfB jeweils an einem Samstag. Die Rückrunde startet ebenfalls an einem Samstag um 15.30 Uhr zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05. Gegen Bayern München muss der VfB sonntags (27. Januar, 15.30 Uhr) ran und das Duell gegen den SC Freiburg findet die Woche drauf ebenfalls am Sonntag (3. Februar, 18 Uhr) statt.

Spiele bis einen Tag vor Heilig Abend

Auf ein Livespiel im Free-TV dürfen sich auch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach freuen. Die Begegnung zum Auftakt des 17. Spieltags wird am 21. Dezember (20.30 Uhr) im ZDF gezeigt.

Das letzte Topspiel des Jahres am Samstagabend wird die Neuauflage des Pokalendspiels zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern am 22. Dezember (18.30 Uhr) sein. Die Bundesliga spielt dieses Jahr bis einen Tag vor Weihnachten und bestreitet die letzten Tage vor dem Fest sogar noch eine Englische Woche. Besonders hart trifft es in dieser Hinsicht Hoffenheim und den FSV Mainz 05: Das Duell der beiden Clubs wird am 23. Dezember um 18.00 Uhr angepfiffen.

Die VfB-Ansetzungen in der Übersicht

12. Spieltag: Fr., 23.11.2018, 20.30 Uhr – Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart

13. Spieltag: Sa., 01.12.2018, 15.30 Uhr – VfB Stuttgart gegen FC Augsburg

14. Spieltag: So., 09.12.2018, 18 Uhr – Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart

15. Spieltag: Sa. 15.12.2018, 15.30 Uhr – VfB Stuttgart gegen Hertha BSC

16. Spieltag: Di., 18.12.2018, 20.30 Uhr – VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart

17. Spieltag: Sa, 22.12.2018, 15.30 Uhr – VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04

18. Spieltag: Sa., 19.01.2019, 15.30 Uhr – VfB Stuttgart gegen 1.FSV Mainz 05

19. Spieltag: So., 27.01.2019, 15.30 Uhr – FC Bayern München gegen VfB Stuttgart

20. Spieltag: So. 03.02.2019, 18 Uhr – VfB Stuttgart gegen SC Freiburg

21. Spieltag: So., 10.02. 2019, 18 Uhr – Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart