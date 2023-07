1 Am Wochenende ist auf vielen deutschen Autobahnen laut ADAC Stau vorprogrammiert (Symbolbild). Foto: IMAGO/Nikito/IMAGO

In den Sommerferien fahren viele in den Urlaub, da sind Staus auf deutschen Autobahnen also vorprogrammiert. An diesem Wochenende sollten Reisende laut ADAC extra viel Zeit einplanen – auch in der Region Stuttgart.









Die Sommerreisewelle auf den deutschen Autobahnen nähert sich ihrem vorläufigen Höhepunkt: Ab Freitag erwartet der ADAC „eines der staureichsten Wochenenden der Saison“, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte. Nahezu alle Bundesländer befinden sich dann nämlich in den Sommerferien. Die längsten Staus sind demnach für Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten.