Bundesgerichtshof: Urteil gegen Stuttgarter Witwenmörder rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Mann, der vor zwei Jahren in Stuttgart eine 89-jährige Witwe ermordet und danach ihre Wohnung in Brand gesetzt hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof teilte am Donnerstag in Karlsruhe mit, dass es im Prozess keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten gegeben habe. Der 36-Jährige wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.