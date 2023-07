1 Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, bei der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Treffen Foto: AFP/Michael Sohn

Beim letzten Bund-Länder-Treffen vor dem Wegfall der meisten Coronamaßnahmen kommt es zum offenen Streit. Nach Ansicht der Ministerpräsidentenkonferenz reicht das stark von der FDP geprägte neue Infektionsschutzgesetz bei Weitem nicht aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Den eindrücklichsten Beweis dafür, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist, liefert der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag selbst. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) leitet die Runde aus der Quarantäne heraus – er darf nach einem positiven Test auf einer Israel-Reise sein Hotel in Jerusalem nicht verlassen. Ziemlich genau zwei Jahre nach der Corona-Fernsehansprache von Ex-Kanzlerin Angela Merkel ist die Videotechnik so eingespielt, dass Wüst auch aus knapp 3000 Kilometer Entfernung problemlos der „MPK“ vorstehen kann.