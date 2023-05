1 Intendant Jochen Sandig will die Ludwigsburger Schlossfestspiele neu ausrichten. Dafür bekommt er jetzt auch Geld vom Bund. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Die Schlossfestspiele wollen „zugänglicher“ werden. Intendant Jochen Sandig plant 2021 Freiluftkonzerte auf dem Marktplatz, generationsübergreifende Veranstaltungen in der Karlskaserne und rund um das traditionelle Abschlusskonzert am See gleich ein ganzes Monrepos-Wochenende. Die meisten Mitglieder im Kulturausschuss der Stadt konnte er damit überzeugen, nicht aber die SPD. Der Zuschuss für das Festival sei „immens hoch“, befand Stadtrat Daniel O’Sullivan. „Wir haben uns wochenlang die Köpfe heiß geredet, um Geld einzusparen, und dann geben wir den Festspielen mehr als 700 000 Euro.“