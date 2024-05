1 Die Polizei sucht einen 20 bis 30 Jahre alten Mann. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 36-Jähriger war Mittwochabend zu Fuß im Bürgerpark unterwegs, als sich ihr ein Mann näherte – und sie unter der Auwiesenbrücke plötzlich anfasste.











Link kopiert



Eine 36-Jährige ist am Mittwochabend in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten begrapscht worden. Laut Polizei war die Frau gegen 22.45 Uhr zu Fuß im Bürgergarten unterwegs. Sie lief gerade den Schotterweg an der Enz in Richtung Viadukt entlang, als sich ihr ein Mann von hinten näherte. Unter der Auwiesenbrücke griff der Unbekannte ihr plötzlich zwischen den Beinen hindurch an den Oberschenkel. Die 36-Jährige schrie den Mann an, woraufhin dieser in Richtung Innenstadt davonlief.