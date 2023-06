Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu kann bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul erneut mit einem Sieg rechnen. Er wird damit zum neuen politischen Hauptgegner von Staatspräsident Erdogan.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Istanbul - Sie schauten auf öffentlichen Großleinwänden, in Kneipen und zu Hause vor dem Fernseher: Millionen Istanbuler haben vor der Wiederholung der Oberbürgermeisterwahl in ihrer Stadt ein dreistündiges Fernsehduell der beiden Hauptkandidaten verfolgt. In der recht trägen Diskussion wurde Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu, der in den Umfragen vorne liegt, der Favoritenrolle gegenüber seinem Rivalen Binali Yildirim gerecht: Imamoglu ist kurz vor der Wahl am kommenden Sonntag auf der Siegerstraße, da sind sich viele Beobachter nach der Livesendung sicher. Er wird damit zum neuen politischen Hauptgegner von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der inzwischen selbst die schlechten Aussichten für seinen Kandidaten Yildirim einräumt.