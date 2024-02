Bürgermeisterwahl in Istanbul: Basak Demirtas mischt die türkische Politik auf

Bürgermeisterwahl in Istanbul

1 Demirtas’ Kandidatur könnte die Wahl entscheidend beeinflussen. Foto: imago/Mehmet Masum Suer

Die 46-Jährige will im März bei den Kommunalwahlen in Istanbul als Kandidatin der Kurdenpartei antreten und Oberbürgermeisterin werden.











Basak Demirtas hat eigentlich genug um die Ohren. Die Lehrerin muss ihre zwei Töchter allein aufziehen und regelmäßig quer durch die Türkei reisen, um ihren Mann im Gefängnis zu besuchen. Trotzdem findet sie noch Zeit, die türkische Parteipolitik aufzumischen. Bei den Kommunalwahlen im März will sie als Bürgermeister-Kandidatin der Kurdenpartei in Istanbul antreten – an der Stelle ihres Ehemannes Selahattin Demirtas, des inhaftierten Ex-Chefs der Partei. Sollte sie antreten, sinken die Erfolgschancen von Amtsinhaber Ekrem Imamoglu, dem Hoffnungsträger der türkischen Opposition.