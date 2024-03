Bürgermeisterwahl in Freiberg am Neckar

1 Noch ist Dirk Schaible Rathauschef in Freiberg. Um seine Nachfolge haben sich drei Männer beworben. Foto: Simon Granville

Nach 16 Jahren bekommt Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) einen neuen Bürgermeister. Am 17. März haben die Bürger die Wahl zwischen Axel Müller, Jan Hambach und Matthias Beck. Welche Rolle spielen ihre Parteimitgliedschaften?











Zum Ende der Bewerbungsfrist hat nach Angaben der Stadtverwaltung kein weiterer Kandidat eine Bewerbung für die Bürgermeistwahl in Freiberg am Neckar eingereicht. So werden Axel Müller, Jan Hambach und Matthias Beck am Sonntag, 17. März, um die Gunst der Wähler buhlen. Der amtierende Bürgermeister Dirk Schaible hatte im Sommer 2023 erklärt, dass er keine dritte Amtszeit anstreben werde. Die 16 Jahre als Rathauschef seien kräftezehrend gewesen, und er wolle sich etwas Neuem zuwenden, hatte Schaible damals gesagt.