Bürgermeister-Wahl in Erligheim

Die Erligheimer haben ihren amtierenden Bürgermeister Rainer Schäuffele am Sonntag mit großer Mehrheit wiedergewählt: Rund 86,3 Prozent der Wähler (in absoluten Zahlen: 692 ) gaben dem parteilosen Amtsinhaber ihre Stimme. Sein Herausforderer Ulrich Raisch (ebenfalls parteilos) erlangte 76 und damit knapp 9,5 Prozent der Stimmen. 34 Bürger nutzten die freie Zeile, 48 Stimmen waren ungültig. Insgesamt 2373 Erligheimer waren zur Wahl aufgerufen, die Beteiligung lag bei gut 35,8 Prozent. Rainer Schäuffele kann nun dank des Votums der Bürgerinnen und Bürger im September in seine dritte Amtszeit starten.