1 „Ich brauche keinen Coach, ich verlasse mich auf mich selbst“, sagt der Asperger Bürgermeister Christian Eiberger. Foto: Werner Kuhnle

Der gewaltsame Tod eines 18-Jährigen in Asperg erschüttert die Menschen. Der Mord an der 17-jährigen Tabitha, Bedrohungen durch die Identitäre Bewegung, Aufruhr wegen einer möglichen Lea: Wie behält der Bürgermeister Christian Eiberger eigentlich den Kopf oben?









Am Samstag stand er um halb vier Uhr früh am Tatort des Mordes an einem 18-Jährigen, über Ostern belagerten ihn Fernsehen und Zeitungen. Seit Sommer 2022 musste der Asperger Schultes Christian Eiberger mehrfach Ausnahmezustände bewältigen. Ein Gespräch darüber, wie er das fertigbringt.