Remseck - Jahrelang ist gestritten worden, in der Politik, der Bevölkerung – jetzt kann der Streit beigelegt werden: Die Einwohner der Stadt Remseck haben sich am Sonntag mit großer Mehrheit in einem Bürgerentscheid für den Bau der sogenannten Westrandbrücke ausgesprochen. Die neue Neckarquerung wird die völlig überlastete alte Brücke in der Stadt ersetzen und Zehntausende Autofahrer nördlich von Stuttgart aufnehmen. Rund 20 000 Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, 8745 folgten dem Aufruf, 5339 votierten für das Großprojekt. „Wir freuen uns über die hohe Wahlbeteiligung und darüber, dass wir jetzt gemeinsam nach vorne schreiten können“, sagte der Oberbürgermeister Dirk Schönberger, ein erklärter Befürworter der Brücke, als das Ergebnis fest stand.