1 Die langen Schlangen vor den Bürgerbüros der Stadt werden wohl erst einmal bleiben. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Wer zügig eine neues Reisedokument benötigt, muss in Stuttgart früh aufstehen, auf den Donnerstagnachmittag setzen oder 32 Euro in einen Expressausweis investieren.









Ein Blick in den Ausweis kann manche erschrecken. Nicht, weil man sich mal wieder über das nicht ganz so gelungene Foto im Dokument ärgert, sondern der Blick am abgelaufenen Datum hängen bleibt. „Gültig bis“, das war womöglich vorvorgestern. Und gefühlt übermorgen bräuchte man die Plastikkarte womöglich dringend, denn der Sommerurlaub naht. Dann bleibt nur der Weg zum Amt. Die Landeshauptstadt hat ein paar Ratschläge an eilige Bürger und einen speziellen Service.