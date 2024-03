Hund beißt Zehnjährigen mehrmals in Kopf und Rücken

Ein kleiner Junge ist in Bühl vom eigenen Schäferhund attackiert worden.

Ein kleiner Junge wird in Bühl im Kreis Rastatt von einem Hund angegriffen und verletzt, sodass er einen Schock erleidet und ins Krankenhaus muss. Der Hund gehört zur Familie.











Ein kleiner Junge ist vom eigenen Familienhund in Bühl (Kreis Rastatt) angegriffen und mehrfach in Kopf und Rücken gebissen worden. Der Junge im Alter von zehn Jahren wurde mit den Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.