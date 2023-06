8 Labyrinthisch verwunschen: Die Jesuitenbibliothek der Abtei Maria Laach in Deutschland. Foto: Ferdinand Luckner, Büchertempel, gestalten 2021

Bibliotheken sind mehr als Büchersammlungen. Sie sind auch Quellen der Inspiration und architektonische Meisterwerke. Das zeigt auf das Schönste das Buch „Büchertempel“, das Büchereien in Deutschland und der ganzen Welt vorstellt.









Sie scheint aus einer anderen Welt zu sein. Und sie ist es auch. Die „unzensierte Bibliothek“ steht in der digitalen World of Minecraft, also in einem der größten Computerspiele der Welt. Dennoch ist sie weit mehr als reine Fiktion.