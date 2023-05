Autofahrer fährt in die Menge – sieben Tote

Brownsville in Texas

1 Derzeit ermittelt die Polizei die Hintergründe der tödlichen Autofahrt in Brownsville. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer ist vor einer Einwandererunterkunft im US-Bundesstaat Texas in eine Menge gefahren und hat sieben Menschen tödlich verletzt. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Brownsville am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Noch sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handele, sagte Polizeisprecher Martin Sandoval dem Lokalfernsehen.