1 Prinz William unterstützte einen Koch bei der Zubereitung von Speisen. Foto: dpa/Alastair Grant

Erstmals nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose seiner Frau Kate hat sich Prinz William am Donnerstag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt – und für den guten Zweck gekocht.











Am Donnerstag Prinz William seit der Bekanntmachung der Krebsdiagnose seiner Frau Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der britische Thronfolger besuchte eine Organisation in der Grafschaft Surrey, die überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern an Tafeln, Schulen und andere Institutionen verteilt, die ansonsten weggeworfen würden. Wie auf Bildern der britischen Nachrichtenagentur PA zu sehen war, unterstützte der 41-Jährige einen Koch beim Zubereiten von Speisen - es soll sich unter anderem um eine Bolognese gehandelt haben.