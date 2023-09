1 Laut Lidl wurde wegen dem Vorfall eine Untersuchung eingeleitet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1

Weil eine auf den Verpackungen abgedruckte Internetadresse zu einer Pornoseite führt, muss Lidl in Großbritannien Kekse für Kinder zurückrufen, auf denen die tierischen Helden der Serie „Paw Patrol" abgebildet sind.









Die Supermarktkette Lidl ruft in Großbritannien Kindersnacks zurück, weil ein Link auf der Verpackung auf eine irreführende Internetseite führt. Eine kompromittierte Adresse auf der Verpackung habe auf eine Seite mit „expliziten“, also pornografischen Inhalten geleitet. Das teilte die Verbraucherschutzorganisation Which? am Wochenende beim Kurznachrichtendienst X mit.