Überfall in Oppenau bei Offenburg Schulen und Kitas bleiben nach Großfahndung geschlossen

Ein 31-jähriger Mann in Tarnkleidung und mit Pfeil und Bogen ist am Sonntag in Oppenau von der Polizei überprüft worden – dabei bedrohte er die Beamten plötzlich und flüchtete mit ihren vier Schusswaffen. Seither läuft eine Großsuche nach ihm. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Vorsicht.