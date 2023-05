Bring Me the Horizon in der Schleyer-Halle

Der Aufstieg der Modern-Metal-Giganten Bring Me the Horizon aus dem englischen Sheffield ließ sich in Stuttgart mustergültig mitverfolgen: 2010, 2013 und 2015 zerlegte die Band mit ihrem damals noch recht brutalen Sound das LKA, 2018 kam dann der Sprung in die Schleyer-Halle. Abgehängt damals zwar noch und nicht mal halb voll, aber dennoch ein Indiz für den unaufhaltsamen Weg nach oben. Jetzt, fünf Jahre nach dem letzten Gastspiel in Stuttgart, sind sie zurück in der größten Halle der Stadt. Und diesmal ist sie fast voll. 11 000 Menschen sind es an diesem Abend.