1 Das Brezel-Race, hier eine Aufnahme von 2021, lockt Radler und Schaulustige in die Stadt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Wegen der am Sonntag ausgetragenen Freizeit- und Profiradrennen in Stuttgart und der Region werden Busse und Bahnen umgeleitet und Straßen sowie Radwege gesperrt.









Derzeit quälen sich die Radprofis in Frankreich durch die Etappen der Tour de France. Ganz so glamourös ist es nicht, was am Sonntag in Stuttgart ins Haus steht. Für alle, die statt mit dem Rad mit Bus, Bahn und Auto unterwegs sein wollen, haben aber das Brezel Race und der Women‘s Cycling Grand Prix Auswirkungen. Zu ersteren werden 2700 Hobbyfahrerinnen und -fahrer erwartet, bei zweiterem sind 108 Radsportlerinnen am Start.