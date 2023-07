1 Auf dem Podium beim Women’s Cycling Grand Prix landeten Kathrin Schweinberger (von links, 2. Platz, Österreich), Elena Pironne (1. Platz, Italien) und Linda Riedmann (3. Platz, Deutschland). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ambitionierte Freizeitsportler haben gemeinsam mit den Profis des Women’s Cycling Grand Prix den Radsport gefeiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor dem Stand des Rennradfachmagazins „Roadbike“ auf dem Marienplatz steht ein Herr in zünftigem Zweiradfahrerdress und knuspert an einer halben Brezel. „Das gibt Kraft und schlägt nicht auf die Figur“, preist er das Wahrzeichen des Brezel Race an, das am Sonntag stattfindet. Es ist 9.30 Uhr. Während die Aussteller der Expo, die das Jedermann-Jederfrau-Rennen sowie den neuen Women’s Cycling Grand Prix mit Informationen rund um Mobilität und insbesondere Radfahren begleiten und letzte Hand an die Infozelte legen, Liegestühle ausklappen und Glücksräder justieren, treten in der Region rund 3000 Radenthusiasten mit vollem Einsatz in die Pedale.