Breuningerland und Mercaden im Kreis Böblingen: Shoppingmalls in der Krise?

Shoppingmalls in der Krise?

11 Weihnachtsdeko soll den Adventseinkauf in den Mercaden versüßen. Foto: Eibner/Sandy Dinkelacker

In Breuningerland und Mercaden ist man zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft und nimmt die Konkurrenz mit dem Onlinehandel gelassen. IHK-Handelsexperte Martin Eisenmann sieht den stationären Handel hingegen in seiner größten Krise. Warum?











Link kopiert



Die besinnliche Weihnachtszeit ist bekannt für ihre Hektik. Da ist es verlockend, schnell im Internet Geschenke zu bestellen. Vom Sofa aus lassen sich Ideen sammeln und Angebote vergleichen – keine Parkplatzsuche, kein Schlangestehen. Viele Menschen wiederum suchen in der Adventszeit ganz gezielt nach einem Einkaufserlebnis – beispielsweise in den prächtig geschmückten Shoppingmalls. Wie läuft das Geschäft in den großen Konsumtempeln der Region?