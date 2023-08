1 Netze sollen Tauben draußen halten, aber nicht verletzen (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Das Breuningerland tritt den Vorwürfen von Peta entgegen, es habe Tiere absichtlich vertreiben wollen. Dass Küken verendet sind, bedauere man, heißt es.









Das Breuningerland in Ludwigsburg hat den Vorwurf der Tierquälerei ein Stück weit zurückgewiesen. Dass Tauben sich in Netzen verfangen hätten und dort verendeten „bedauern wir sehr“, heißt es in einer Mitteilung. Wissentlich habe man das aber nicht in Kauf genommen.