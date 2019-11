1 Vor allem samstags stark frequentiert: das Breuninger-Parkhaus an der Esslinger Straße in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit Monaten ist ein Deck des Breuninger-Parkhauses in Stuttgart gesperrt. Wir haben nachgefragt, wann die Parkplätze für Besucher der Stadt wieder geöffnet werden.

Stuttgart - Es ist ein beliebtes Wochenend-Ritual in der City: Am Samstag geht es mit dem Auto in die Stadt, geparkt wird gerne im Breuninger-Parkhaus. Von dort geht es auf den Wochenmarkt und auf dem Rückweg kann man noch ein wenig durch das Kaufhaus bummeln. Wer dort noch etwas kauft, kann eine Stunde kostenlos parken. Das freut den Schwaben und entsprechend beliebt ist das Parkhaus an der Esslinger Straße – trotz der für heutige Autobreiten extrem schmalen Parkplätze. Zumindest bilden sich in vielen Fällen Warteschlangen vor dem Parkhaus.

Markierungsarbeiten noch vor dem 1. Advent

Die Situation ist seit einigen Monaten aber verschärft, da ein Parkdeck des Hauses im ersten Stock gesperrt ist. Laut einer Sprecherin von Breuninger stehen Markierungsarbeiten auf der Fläche an. Bisher ist da allerdings seit Monaten kein Fortschritt zu sehen.

Jetzt soll aber Bewegung in die Sache kommen. Pünktlich zum Weihnachtsfinale vom 1. Advent an soll das Parkdeck frisch markiert und wieder geöffnet sein. Dem Publikum stehen dann wieder knapp 50 Parkplätze mehr zu Verfügung. Und die werden auch dringend gebraucht, das Parkhaus ist schließlich auch während des Weihnachtsmarkts sehr beliebt.