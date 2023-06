Breitenauer See bei Heilbronn

1 Der Breitenauer See liegt rund 15 Kilometer westlich von Heilbronn. Foto: 7aktuell.de/JB

Wie das Heilbronner Landratsamt mitteilt, muss am Breitenauer See mit sogenannten Saugwurmlarven gerechnet werden. Erste Badegäste hätten bereits eine Hautdermatitis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Badegäste sollten vorsichtig sein: Aufgrund der steigenden Sommertemperaturen ist im Breitenauer See mit Saugwurmlarven, auch Zerkarien genannt, zu rechnen. Das teilt das Heilbronner Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Der See liegt zwischen der Stadt Löwenstein und der Gemeinde Obersulm, rund 15 Kilometer westlich von Heilbronn.