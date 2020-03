Unbekannter legt Feuer in Bauwagen

Brandstiftung in Ludwigsburg

1 Die Polizei in Ludwigsburg ermittelt wegen Brandstiftung. (Symbolbild) Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In der Nacht auf Freitag geht auf dem Gelände eines Unternehmens in Ludwigsburg ein Bauwagen in Flammen auf. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Ludwigsburg - Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht nach einem Brandstifter, der in der Nacht auf Freitag einen Bauwagen im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden angezündet hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte der bislang unbekannte Täter die Tür zu dem Bauwagen, der auf dem eingezäunten Gelände einer Firma stand, aufgebrochen und in einer Ecke ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr rückte gegen 1.50 Uhr in den Herrschaftsweg aus und brachten die Flammen schnell zum Erlöschen, der Bauwagen wurde dennoch vollständig zerstört. Die Mitarbeiter des Unternehmens hatten ihn als Unterstand bei schlechtem Wetter und Lagerplatz genutzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2000 Euro, das Revier in Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 41/18 53 53 zu melden.