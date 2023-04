1 Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am späten Montagabend und in der Nacht zum Dienstag sind zwei Linienbusse in Aspach-Allmersbach (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, stand ein Linienbus auf einem Schotterparkplatz im Mairichweg kurz vor 0 Uhr in Flammen. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein. Dabei entdeckte die Besatzung des Helikopters einen weiteren brennenden Linienbus in einem Waldgebiet nördlich von Allmersbach am Weinberg.

Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen dauern an. In beiden Fällen kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und sucht unter der Telefonnummer 07191/9090 nach Zeugen.