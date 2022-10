1 Ende September brennt in Stammheim eine Schreinerei. Foto: Alexander Hald/7aktuell (Archiv)

Eine Brandserie in Stuttgart-Stammheim hält im Sommer die Feuerwehr und die Kripo in Atem. Nun ist sie offenbar geklärt, ein Tatverdächtiger kam in Untersuchungshaft.















Link kopiert

Häufig wird es als steile These in den Raum geworfen, wenn in einem Ort eine Reihe von Brandstiftungen geschieht: Ob es wohl ein Feuerwehrmann gewesen ist, der dahinter steckt? Im Fall einer Serie in Stuttgart-Stammheim ist diese Vermutung nun traurige Gewissheit geworden. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige, der am Wochenende festgenommen wurde und in Untersuchungshaft kam, ist ein Feuerwehrmann. Die Polizei hat am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung entsprechende Informationen bestätigt. Er sei bei einer Freiwilligen Feuerwehr in einem Stadtteil engagiert gewesen.

Wie er sich verraten hatte, das erklärt die Polizei nicht. Nur so viel: Es seien ihm mindestens zwei Brände zuzuordnen, bei denen er als dringend tatverdächtig gilt. Das ist zum einen ein Mülltonnenbrand in der Nacht zum 17. August gewesen. Gegen 0.30 Uhr hatte eine Polizeistreife, die zufällig am Tatort vorbeikam, gesehen, dass es an der Straße Auf der Hub in Stammheim brannte. Das Feuer griff auf eine weitere Tonne und ein Auto über, sodass der Sachschaden ersten Schätzungen der Ermittelnden zufolge mehrere Tausend Euro betrug.

Die Löscharbeiten dauerten eine Stunde

Der zweite Fall war der, nachdem die Polizei schon einmal den 19-Jährigen als Tatverdächtigen genannt hatte. In diesem Fall brannte die Produktionshalle einer Schreinerei an der Straße Am Wammesknopf in der Nacht zum 27. September. Nachbarn meldeten das brennende Haus, das beim Eintreffen der Wehr bereits im Vollbrand stand. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Die Fachleute des Branddezernats fanden heraus, dass hier zunächst ein Palettenstapel neben der Schreinerei angezündet worden war. Eine Woche später, am 5. Oktober, meldete die Polizei einen Tatverdacht: Sie war dem 19-Jährigen auf die Spur gekommen und durchsuchte seine Wohnung.