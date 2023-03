1 In einem Wohn- und Geschäftshaus am Wilhelm-Geiger-Platz werden zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt – sie sterben später im Krankenhaus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Zwei Schwerverletzte liegen in einer brennenden Wohnung und sterben wenig später im Krankenhaus. Ein Mann wird verhaftet. Nun steht fest, welcher Verdacht gegen den Mann besteht.









Nach dem Tod zweier Menschen, die mit schweren Verletzungen aus einer brennenden Dachgeschosswohnung gerettet waren, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte ihn am Dienstag vor dem Haus festgenommen. Er war mit zwei Messern bewaffnet. Am Mittwoch erging ein Haftbefehl gegen den Mann. Der Tatverdacht gegen ihn lautet auf Mord in zwei Fällen und Brandstiftung.

Der Fall war am Dienstag von Stunde zu Stunde dramatischer geworden. In einer ersten Meldung war nur von einem Brand die Rede, dann plötzlich vom rätselhaften Mann, der mit Blut an Händen und Kleidung und Messern in der Hand vor dem Haus am Wilhelm-Geiger-Platz stand. Früh schon sprachen die Ermittelnden von diesem 35-Jährigen als einem Tatverdächtigen. Doch sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft hielten sich bedeckt, warum er in den Verdacht geraten war. Es werde wegen Brandstiftung und Mordes gegen den Mann ermittelt.

Die Obduktion ist am Donnerstag

Rückschlüsse über die Todesursache der zwei Personen aus der Wohnung kann man daraus bislang nur bedingt ziehen. Denn diese wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Die Obduktionen der beiden Toten finden am Donnerstag statt. Ob noch im Laufe des Tages mit dem Ergebnis zu rechnen ist, steht laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft noch nicht fest.

Der verhaftete Mann ist 45 Jahre alt. Bei den Toten handelt es sich um eine 53 Jahre alte Frau und einen 32 Jahre alten Mann. In welchem Verhältnis die drei Personen zueinander standen, dazu schweigen die Ermittelnden noch.

Hat der Tatverdächtige die Wohnung angezündet?

Mit den nun bekannten Tatvorwürfen könnte unter Umständen eine Theorie sich bewahrheiten, die schon bald nach der Tat am Dienstag die Runde machte: Es wäre denkbar, dass der Tatverdächtige die Frau und den Mann in der Wohnung mit den Messern angegriffen hatte und dann womöglich das Feuer legte – daher die Ermittlungsansätze Mord und Tatverdacht.