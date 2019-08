5 Das Feuer in der Kfz-Werkstatt brach gegen 18.10 Uhr aus. Foto: SDMG / Kohls

In einer Autowerkstatt bricht am Montagabend Feuer aus. Auch ein Reifenlager wird Opfer der Flammen. Zwei Menschen werden bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wernau - Bei Schweißarbeiten an einem Auto ist in einer Autowerkstatt in Wernau (Kreis Esslingen) am Montagabend gegen 18.10 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich in der Folge auch auf ein benachbartes Reifenlager aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und wird laut Polizei noch bis in die Nacht mit den Löscharbeiten zu tun haben.

Ein 58-jähriger Angestellter der Werkstatt und ein Feuerwehrmann wurden bei dem Brand leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro Schaden.