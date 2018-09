Brand in Wernau 15-Jährige und Feuerwehrmann verletzt

Von uls 12. September 2018 - 16:53 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Wernau hat es gebrannt. Mindestens zwei Personen sollen verletzt worden sein. Die Brandursache ist noch unklar.





6 Bilder ansehen

Wernau - In einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Hahn-Straße in Wernau (Kreis Esslingen) hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, ist die Brandursache noch unbekannt. Augenzeugen sprechen von einer großen Rauchwolke über den Dächern der Siedlung am Ortsausgang der Stadt.

Mehr zum Thema

Die Feuerwehr aus Wernau war vor Ort, sie wurde von Einsatzkräften aus den Nachbarkommunen unterstützt. Gegen 16 Uhr war das Feuer gelöscht und die Wohnungen konnten gelüftet werden.

Bei dem Brand sollen eine 15-Jährige und ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Rettungskräfte behandelten außerdem mehrere Personen wegen des Verdachts auf einen Schock.