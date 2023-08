Brand in Wendlingen am Neckar

8 Ein Gebäude auf dem Reiterhof in Wendlingen stand am Sonntagabend in Flammen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Eine große Rauchsäule stieg in Wendlingen am Neckar auf. Auf einem Reiterhof in Wendlingen brach am Sonntagabend ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an.









Auf einem Reiterhof in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine große Rauchsäule stieg in empor – und war weithin in der Region sichtbar. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht.