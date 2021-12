4 Auf einem Firmengelände in Feuerbach hat ein Wohnwagen gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Mehrere Menschen wählen am späten Dienstagabend den Notruf. In Stuttgart-Feuerbach brennt es auf einem Firmengelände. Eine Person wird dabei verletzt.















Stuttgart - Am späten Dienstagabend ist in Stuttgart-Feuerbach auf einem Firmengelände an der Steiermärker Straße ein Feuer ausgebrochen – eine Person wurde dabei verletzt. Nach Informationen der Stuttgarter Feuerwehr gingen gegen 23.30 Uhr zahlreiche Notrufe ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung zu sehen – ein auf dem Betriebsgelände abgestellter Wohnwagen stand in Flammen.

Brandursache noch nicht bekannt

Die Feuerwehr hatte den Brand schon bald unter Kontrolle – die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch als aufwendig, da laut Pressemitteilung eine größere Menge Unrat um den Wohnwagen aufgetürmt war. Eine Person, die sich im Wohnwagen aufgehalten hatte, wurde mit Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind bislang noch nicht bekannt.