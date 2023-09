6 Die Feuerwehr löschte den Brand auf der Wildparkstraße. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Auf der Wildparkstraße in Stuttgart-West ist ein Ford Transit in Brand geraden. Der Wagen habe am Dienstagabend aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Der Fahrer habe den Rauch rechtzeitig bemerkt, das Auto an der Straße abgestellt und sich in Sicherheit gebracht.