Bei einem Brand in der Stuttgarter Innenstadt ist Freitagnacht ein Schaden in bisher unbekannter Höhe entstanden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Stuttgart - In einem Geschäft einer Textilreinigung in den Stephanspassagen in Stuttgart ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Der Ladenbereich wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Die Hitze und starke Rauchentwicklung führten auch zu Beschädigungen an den darüber liegenden Räumen.

Nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr stand die Textilreinigung beim Eintreffen der Einsatzkräfte nahezu vollständig in Flammen. Gegen 23.30 Uhr konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Weil Inventar vereinzelt immer wieder aufflammte, musste noch über mehrere Stunden nachgelöscht werden. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Im Zuge des Einsatzes sind zeitweise mehrere Straßen im Umfeld des Brandortes gesperrt worden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens sowie weitere Details sind noch unbekannt.

