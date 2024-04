1 An der Heilbronner Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Am Mittwochnachmittag kommt es an der Heilbronner Straße in Stuttgart zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückt aus – die Straße muss gesperrt werden.











Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an der Heilbronner Straße in Stuttgart ausrücken. Dort soll es nach ersten Informationen der Polizei gegen 15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude gekommen sein.