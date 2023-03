Gartenhütte steht in Flammen

Brand in Stuttgart-Plieningen

1 Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Plieningen Foto: Feuerwehr Stuttgart

In Stuttgart-Plieningen brennen am Donnerstag zwei Gartenhütten. Wie kommt es zu dem Feuer? Die Polizei hat einen ersten Verdacht.









Am Donnerstagmorgen ist in Stuttgart-Plieningen eine Gartenhütte abgebrannt. Ein Zeuge bemerkte gegen 8.10 Uhr im Gewann Langwiesen, dass die Hütte brannte, woraufhin er den Notruf wählte.

Bemerkbar machte sich der Brand durch starken Rauch und Knallgeräusche, die durch einen Feuerlöscher ausgelöst wurden, der sich in der Hütte befand. Das berichtet die Feuerwehr. In der Hütte befanden sich ebenfalls zwei Gasflaschen, die die Feuerwehr jedoch sicherstellen konnte.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Gartenhütte komplett in Flammen und das Feuer hatte bereits auf eine weitere Hütte übergegriffen. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr etwa 25 Einsatzkräfte vor Ort. Der Brand war nach einer halben Stunde weitestgehend eingedämmt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Ursache für die Flammen könnte ein Räucherofen sein, der davor in Benutzung war. Die Polizei ermittelt weiter.