4 In Stuttgart-Mitte hat es gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart-Mitte kommt es am Donnerstagabend zu einem Brand. Offene Flammen sind in einer Wohnung sichtbar. Viele Fragen zu dem Feuer waren zunächst noch offen.















Stuttgart - In Stuttgart-Mitte ist am Donnerstagabend eine Wohnung in Brand geraten. Ersten Angaben der Polizei zufolge schlugen offene Flammen aus den Fenstern einer Wohnung in der Brennerstraße.

Weitere Angaben zum Feuer oder möglichen Verletzten konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Gemeldet wurde der Brand gegen 20.30 Uhr, etwa eine Stunde später waren die Flammen gelöscht.