Die Feuerwehr Stuttgart rückte zum Brandort aus (Archivbild). Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

In der Nacht steht in Stuttgart-Heumaden ein Haus in Vollbrand. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Filderauffahrt muss gesperrt werden.











Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Montag ein leer stehendes Haus in Stuttgart-Heumaden in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Feuer in der Straße Am Waldrand gegen 4.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr an der Brandstelle ankam, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.