Brand in Stuttgart-Giebel

4 Die Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Giebel aus. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Eine 47-Jährige verlässt ihre Wohnung und vergisst eine Holzabdeckung auf dem eingeschalteten Herd. Bei ihrer Rückkehr brennt es.















Eine kurze Unachtsamkeit einer Bewohnerin hat am Samstagmorgen in Stuttgart-Giebel einen Brand ausgelöst. Der Schaden ist enorm. Wie die Polizei berichtet, verließ die 47-Jährige gegen 9.45 Uhr ihre Wohnung und vergaß dabei eine Holzabdeckung auf dem eingeschalteten Herd. Bei ihrer Rückkehr stand der Herd bereits in Flammen.

Die Frau versuchte, das Feuer zu löschen, und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtschaden von 50.000 Euro.