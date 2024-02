Brand in Stuttgart-Feuerbach: Hoher Schaden nach Feuer in Doppelhaushälfte

1 Ein Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung Foto: /Feuerwehr Stuttgart

In einem leer stehenden Gebäude im Raffaelweg brennt es nach einem Kurzschluss in einem Keller. Die Flammen und der Rauch breiten sich schnell aus.











Am Montag hat es in einem leer stehenden Wohnhaus am Raffaelweg in Feuerbach, an der Grenze zum Stadtteil Killesberg, gebrannt. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro, verletzt wurde offenbar niemand. Laut Polizei war ein 25 Jahre alter Handwerker gegen 10.45 Uhr im Keller mit dem Austausch eines Stromzählers beschäftigt. Es kam zum Kurzschluss, wenig später folgte eine starke Rauchentwicklung und schließlich ein offenes Feuer. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.