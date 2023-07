4 Die Feuerwehr am Einsatzort in Stuttgart-Feuerbach Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Ein Brand in Stuttgart-Feuerbach steht womöglich in Zusammenhang mit dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch. Mehrere Menschen und Tiere mussten aus einem Doppelhaus evakuiert werden, als das Feuer ausbrach.









In der Nacht auf Mittwoch hat sich an der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach ein Brand ereignet, der möglicherweise in Zusammenhang mit den nächtlichen Unwettern steht. Wie das Polizeipräsidium Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, könnte für das Feuer, das um 1.40 Uhr ausbrach, ein Blitzeinschlag verantwortlich gewesen sein. „Das schließen wir nicht aus, die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach der Brandursache sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Die Polizei spricht außerdem von einer „starken Rauchentwicklung.“