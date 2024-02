1 Die Feuerwehr konnte einen Hund aus dem Haus retten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1

In einem Wohnhaus in Bad Cannstatt bricht am Mittwoch ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet einen Hund, Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.











Link kopiert



Am Mittwochabend ist in einem Einfamilienhaus an der Straße Lämmleshalde in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Brand ausgebrochen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, bemerkte ein Zeuge kurz vor 17 Uhr starken Rauch aus einem Fenster des Gebäudes und wählte den Notruf.