Brand in Sachsenheim Brandursache war vermutlich ein Kurzschluss

Von red/pho 04. November 2018 - 17:20 Uhr

Eine Wohnung an der Bahnhofstraße gerät am Sonntagmittag in Brand. Das Haus wird evakuiert. In dem Gebäude leben auch vier Flüchtlinge. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache aus.





Sachsenheim - Der Dachstuhl eines Hauses im Sachsenheimer Stadtteil Großsachsenheim ist am Sonntagmittag in Brand geraten. Feuerwehr und Rotes Kreuz rückten mit etwa 90 Kräften aus, wie die Polizei berichtet. Nach Angaben der Behörde ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle gegen 12.15 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Sämtliche Bewohner des Hauses hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Verletzt wurde deshalb niemand.

Das Haus, in dem auch vier Flüchtlinge in der sogenannten Anschlussunterbringung leben, ist nun nicht mehr bewohnbar. Für ein Ersatzquartier werde durch die Stadt Sachsenheim gesorgt, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg.

Brandstiftung als Ursache des Feuers hat die Polizei schnell ausgeschlossen. Vielmehr gebe es „deutliche Hinweise auf einen technischen Defekt“, beispielsweise einen Kurzschluss, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten schätzten den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Während der Löscharbeiten, die voraussichtlich bis in die Abendstunden dauern, mussten auch die Bahnhofstraße sowie die Sersheimer Straße in Großsachsenheim gesperrt werden.